محافظ السليمي يستقبل "الشمري" بعد تكليفه بمهام جديدة بتجمع صحي حائل

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ثمن جهوده وكافة الكادر الطبي بمستشفى المحافظة في مواجهة جائحة كورونا

استقبل محافظ السليمي مشعل بن غازي الرمالي في مكتبه، أمس الخميس، مدير مستشفى المحافظة السابق حسين بن خلف الشمري، الذي صدر مؤخراً قرار الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز الحميضي، بتكليفه بأعمال ومهام في تجمع صحي حائل.

وتفصيلاً، ثمّن المحافظ جهود "الشمري" وكافة الكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري بالمستشفى على ما قاموا ويقومون به من جهود جبارة وبطولية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " وتطبيقهم للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشاره.

وأكد المحافظ أن "الشمري" تميز في أدائه في إدارة مستشفى المحافظة، وبذل جهوداً كبيرة لتطوير الخدمات العلاجية بالمستشفى، متمنياً له التوفيق في عمله القادم.

ونوه المحافظ بالاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد - حفظها الله-.

ومن جهته، قدم الدكتور الشمري الشكر لمحافظ السليمي على دعمه المستمر للمستشفى خلال الفترة الماضية وتيسيره لجميع الأعمال التي تتطلب تدخل المحافظة وذلك من أجل الحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمحافظة وما يتبعها من مراكز صحية أولية.