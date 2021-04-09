أخبار عاجلة

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
وزراء: القيادة الرشيدة تولي الإنسان جُلَّ اهتمامها وعنايتها.. ومن أجله تم إطلاق منصة إحسان -
أمير نجران: "إحسان" تجسد اهتمام المملكة بتقديم العون العربي والإسلامي -
توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟ -
اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة -
"تقنية تبوك" تقيم ملتقى التوجيه والإرشاد المهني "تخصصي سر تميزي" -
بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعاون" يعزِّز من حظوظه الآسيوية بثلاثية في مرمى "العين"

Print
ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس ولي العهد

حافظ التعاون على حظوظه الآسيوية بعدما تغلب على ضيفه العين بثلاثة دون رد، معقدًا من أوضاع الأخير في البقاء لموسم آخر في دوري المحترفين، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد العين عند 20 نقطة في المركز السادس عشر (الأخير).

وافتتح عبدالله الجوعي أهداف أصحاب الضيافة عند الدقيقة الـ29 بعد مجهود فردي مميز، تمكّن من خلاله من التلاعب بدفاعات العين؛ ليواجه المرمى، ويُسكن الكرة الشباك.

وعزز المحترف البرازيلي اياقو سانتوس تقدُّم التعاون بالهدف الثاني عند الدقيقة الـ76 برأسية جميلة مستغلاً كرة عرضية مثالية من أليخاندرو روميرو، وضعها على يسار حارس المرمى أمين بخاري.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع احتسب الحكم خالد صلوي ركلة جزاء لأصحاب الضيافة إثر عرقلة الكاميروني تاوامبا، ترجمها النجم الأرجنتيني كاكو في الشباك هدفا ثالثًا.

التعاون العين الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030

الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030