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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على شمال وغرب المملكة وسحب رعدية بالمرتفعات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على شمال وغرب المملكة وسحب رعدية بالمرتفعات "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على شمال وغرب المملكة وسحب رعدية بالمرتفعات
تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلاً على الشمالية والغربية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال غرب وغرب المملكة، فيما تتكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلاً على شمال غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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