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"الربيعة" يدشن مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بتبوك

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دشن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس, مشروع تحسين وتطوير مركزي الأورام والقلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.

واستمع الدكتور الربيعة إلى ‏شرح موجز عن المشروع من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي, حيث يضم مركز الأورام عيادة خاصة لعلاج الأورام السرطانية ومختبرًا لعلم الأنسجة وعيادة للفحص، يعمل فيها نخبة من الأطباء الاستشاريين والكوادر الفنية والإدارية المتخصصة، فيما يضم مركز القلب أحدث التقنيات العلاجية في مجال العلاج وتبلغ سعته (52) سرير تنويم وبعدد (12) فعليًا, بالإضافة لعدد (8) أسرة وحدة عناية قلبية مركزة ومعمل قسطرة للشرايين التاجية.

وزير الصحة توفيق الربيعة وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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