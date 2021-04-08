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شرطة الرياض تطيح بـ10 أشخاص مارسوا النصب والاحتيال على عدد من الشركات

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شرطة الرياض تطيح بـ10 أشخاص مارسوا النصب والاحتيال على عدد من الشركات شرطة الرياض تطيح بـ10 أشخاص مارسوا النصب والاحتيال على عدد من الشركات
ضبط بحوزتهم مليون و190 ألفاً و155 جهاز نقاط بيع وأكثر من كيلو مجوهرات و4 رشاشات ومسدس

شرطة الرياض تطيح بـ10 أشخاص مارسوا النصب والاحتيال على عدد من الشركات

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بـ (10) أشخاص، (5) مواطنين و(4) مقيمين من الجنسيات المصرية، والأردنية، واليمنية، ونازح، جميعهم في العقدين الثاني والرابع من العمر، مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية.

وأوضح الرائد الكريديس أنه ضبط بحوزتهم (1,190,805) ريالات نقدًا، و(155) جهاز نقاط بيع، ومجوهرات تزن (1047,8) جرام، و(4) أسلحة نارية من نوع رشاش، ومسدس، وجرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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