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"المزيني العقارية" توقع عقد تمويل البنية التحتية لـ"مدينة المستقبل" بقيمة 70 مليون ريال

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"المزيني العقارية" توقع عقد تمويل البنية التحتية لـ"مدينة المستقبل" بقيمة 70 مليون ريال "المزيني العقارية" توقع عقد تمويل البنية التحتية لـ"مدينة المستقبل" بقيمة 70 مليون ريال

أعلن مدير عام مشروع مدينة المستقبل باسل بن أحمد الفريح، في شركة المزيني العقارية، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد لتمويل 20% من عقد البنية التحتية لمشروع مدينة المستقبل.

وقال "الفريح": إن القيمة الإجمالية للتسهيلات البنكية تتجاوز الـ70 مليون ريال، وهي تمثل جزءًا من تكاليف البنية التحتية لمشروع مدينة المستقبل المقدرة بأكثر من 350 مليون ريال (المرحلة الأولى)، وتم إيداع مبلغ التمويل في حساب ضمان المشروع وفقًا لاشتراطات لجنة البيع على الخارطة (وافي) التي بموجبها تم إصدار الترخيص النهائي للمشروع.

وأوضح مدير عام المشروع أن بنك البلاد يعتبر من أهم الشركاء الماليين مع شركة المزيني العقارية في جميع مشاريعها على الخارطة بداية من بوابة الشرق والجوهرة ريزيدنس، وصولًا إلى مدينة المستقبل والمشاريع المستقبلية بمشيئة الله.

وأكد "الفريح" أن مشروع مدينة المستقبل سيكون علامة فارقة في التطوير العقاري من حيث الخدمات التي تراعي الأنسنة وجودة الحياة، إضافة إلى طرح حلول مختلفة لبيع المنتجات السكنية وتمويل المشترين عبر مجموعة من الحلول التمويلية لتسهيل إجراءات التملك والانتقال بالبيع على الخارطة إلى مراحل جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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