"ناغي": جدة نموذج رائع بأعلى نسبة تشغيل للخدمات الصحية بالمملكة

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أكد أن توجه الدولة هو تمكين القطاع الخاص من تشغيلها وإدارتها

أكد ‏رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد يوسف ناغي، أن محافظة جدة هي أعلى نسبة لتشغيل الخدمات الصحية على مستوى المملكة، مؤكداً أنها نموذج رائع وجودة عالية وتكلفة معقولة، مطالباً الجميع بالعمل على أن تحافظ على هذه الصدارة في تشغيل نسبة أعلى في كل عام، وأن تكون منفذة لتوجهات الدولة بأن يتولى القطاع الخاص المزيد من تشغيل الخدمات الصحية، مشيراً بأن توجه الدولة هو تمكين القطاع الخاص من تشغيل وإدارة الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال زيارة "ناغي" لمجمع ديار المنار الطبي والذي يُعد صرحاً طبياً متكاملاً في شرق جدة، برفقة نواب وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية.

وأثنى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، على جهود أبطال الصحة في خدمة المواطن والمقيم، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء في القطاع الصحي.