"بوابة الدرعية" تسهم في تحسين الرحلة إلى مركز لقاحات كورونا

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قامت بتسخير قرابة 100 متطوع بالتعاون مع لجنة شباب الدرعية

قامت هيئة تطوير بوابة الدرعية بالشراكة مع محافظة الدرعية ولجنة شباب محافظة الدرعية بدعم مركز اللقاحات في مستشفى الدرعية، وذلك بتقديم عددٍ من الخدمات التي تسهم في توفير أفضل بيئة ممكنة لخدمة من يتم تلقيحهم والطاقم الطبي.

وقامت الهيئة بدورٍ فعال بتسخير قرابة 100 متطوع، سواءً من موظفي هيئة تطوير بوابة الدرعية، أو من مجتمع الدرعية الملهم، وذلك بالتعاون مع لجنة شباب الدرعية، وأيضًا بالتعاون مع موظفيها ومنسوبيها بهيئة تطوير بوابة الدرعية.

يُذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية نفذت خلال السنة الماضية العديد من الحملات والبرامج المجتمعية للتوعية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ولدى الهيئة حزمة من المبادرات الصحية والمجتمعية التي تستهدف دعم المستشفيات والمرضى، وتنفيذ العديد من الزيارات للمنشآت الصحية في محافظة الدرعية.هيئة تطوير بوابة الدرعية