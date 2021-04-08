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الشرقية.. تدشن مبادرة "ممتثل" لمساندة جهود البلدية بالإجراءات الاحترازية

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للحد من انتشار من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي

الشرقية.. تدشن مبادرة

دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مبادرة "ممتثل"، والتي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الجبير، على إن مبادرة "ممتثل" والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ودشنها وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تعتمد على تعزيز أوجه التعاون والتكامل وضم العناصر تحت شعار واحد، وذلك بعدة طرق أبرزها دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر التواجد في الأماكن العامة لتوزيع الأقنعة الخاصة بالحملة، وتوعية الزائرين بأهمية الامتثال بمعايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.
وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي.

الشرقية.. تدشن مبادرة

الشرقية.. تدشن مبادرة

أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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