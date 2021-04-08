أخبار عاجلة

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" -
الحقيل: اهتمام القيادة بالقطاع الخيري يرفع مساهمته وفق رؤية 2030 -
وزراء: القيادة الرشيدة تولي الإنسان جُلَّ اهتمامها وعنايتها.. ومن أجله تم إطلاق منصة إحسان -
أمير نجران: "إحسان" تجسد اهتمام المملكة بتقديم العون العربي والإسلامي -
توظيف التقنية والشفافية.. كيف أصبحت السعودية نموذجًا دوليًّا يُحتذى في العمل الخيري؟ -
اقتراب عدد جرعات لقاح  كورونا المعطاة في السعودية من 7 ملايين جرعة -
"تقنية تبوك" تقيم ملتقى التوجيه والإرشاد المهني "تخصصي سر تميزي" -
بالفيديو.. كيف أنقذت سرعة البديهة امرأة من ثعبان سام؟! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إثيوبيا تبلغ أمريكا بقرارها النهائي بشأن "سد النهضة"

Print

© AP Photo / Elias Asmare

وقال وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن "مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي ضرورية بالنظر إلى كونه مراقبا محايدا ومنصفا"، وذلك حسب إذاعة "ethiopian monitor" الإثيوبية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح ، أكد أن "جميع الخيارات مطروحة فيما يخص التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتا إلى أن الجميع لا يريد الوصول إلى مرحلة المساس بأمن المائي". وقال السيسي، "أقول للأشقاء في إثيوبيا، يجب ألا نصل إلى مرحلة المس بالأمن المائي لمصر، لأن جميع الخيارات مطروحة، والتعاون بين الجانبين أفضل".

فيما أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن بلاده "اتخذت إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/ تموز المقبل". وقال عباس، في مؤتمر صحفي، إن "السودان يتخذ إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة بينها تخزين مليار متر مكعب من المياه في سد الروصيرص".

وحول الأزمة الحدودية مع السودان، أكد وزير الخارجية الإثيوبي، أن "الخلافات الحدودية مع السودان يجب أن تحل بالطرق السلمية".

وتثير التحركات العسكرية السودانية توترا في العلاقات مع إثيوبيا، التي تنكر أحقية الخرطوم في السيطرة على تلك المساحات، وتمتنع عن وضع العلامات الحدودية، بينما يقول الجيش السوداني إنه استعاد 90% من أراضيه المحتلة بيد الإثيوبيين.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
ظهور ضابط المرور محمد عويس وخلية الضباط الملتحين.. وطريقة استقطاب همام عطية لعناصر خلية أجناد مصر

ظهور ضابط المرور محمد عويس وخلية الضباط الملتحين.. وطريقة استقطاب همام عطية لعناصر خلية أجناد مصر

لحظة سقوط مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية على الهواء.. مصنعان مصريان لإنتاج لقاح كورونا

لحظة سقوط مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية على الهواء.. مصنعان مصريان لإنتاج لقاح كورونا

الفرقاطة "برنيس" تنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية

الفرقاطة "برنيس" تنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية

"البيشي" طالبة سعودية متفوقة تعرض تجربة دراستها في مصر

"البيشي" طالبة سعودية متفوقة تعرض تجربة دراستها في مصر