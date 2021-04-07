تحطم طائرة عسكرية تركية ومقتل قائدها

★ ★ ★ ★ ★

وزارة الدفاع تحقق في الأسباب

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية التركية وسط البلاد، اليوم الأربعاء؛ ما أدى إلى مقتل قائدها.

وبيّنت وكالة "الأناضول" أن طائرة استعراض سقطت في ولاية قونية وسط تركيا، وأن الفرق الطبية ورجال الإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث.

من ناحيتها، أكدت وزارة الدفاع التركية نبأ سقوط الطائرة، وأوضحت في بيان أن أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن، وأن التحقيقات مستمرة حول الحادث.

وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية، أن الطائرة من طراز "إن إف -5"، وسقطت خلال طلعة تدريبية.

وأشارت إلى أن الطائرة شاركت في أداء بعض الاستعراضات لسلاح الجو التركي.