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السودان يلوّح باللجوء إلى مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة

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السودان يلوّح باللجوء إلى مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة السودان يلوّح باللجوء إلى مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة
"عباس" أشار إلى وجود تحفظات في عدة مسارات

السودان يلوّح باللجوء إلى مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة

لوّح وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحل أزمة سد النهضة، بعد فشل جولة المباحثات الأخيرة.

وقال "عباس" في مؤتمر صحافي: "لدى السودان خيارات مفتوحة، بما فيها العودة إلى مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "لدينا تحفظات في عدة مسارات أولها الفني"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وانتهت أمس جولة مفاوضات استمرت على مدار يومين بين الدول الثلاث، دون إيجاد تسوية بعد اجتماعهم في كينشاسا برعاية رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي منذ فبراير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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