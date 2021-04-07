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بعد الاستقرار.. النفط تتراجع رغم قوة احتمالات تحقيق نمو عالمي

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بعد الاستقرار.. أسعار النفط تتراجع رغم قوة احتمالات تحقيق نمو عالمي بعد الاستقرار.. النفط تتراجع رغم قوة احتمالات تحقيق نمو عالمي
"برنت" بلغ 62.38 دولارًا للبرميل

بعد الاستقرار.. أسعار النفط تتراجع رغم قوة احتمالات تحقيق نمو عالمي

تراجعت النفط اليوم (الأربعاء) على الرغم من احتمالات تحقيق نمو اقتصادي عالمي أقوى، في الوقت الذي تفتح فيه محادثات إحياء اتفاق نووي مع إيران إمكانية تخفيف العقوبات على صادراتها النفطية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 62.38 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0843 بتوقيت جرينتش، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 58.97 دولارًا.

وكانت الأسعار قد استقرت نسبيًّا في وقت سابق اليوم، فبلغت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو عند 62.77 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بينما سجلت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو 59.36 دولارًا للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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