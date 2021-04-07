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"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي
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الاثنين 12 أبريل 2021 11:47 صباحاً
فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم
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الاثنين 12 أبريل 2021 11:47 صباحاً
200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير
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الاثنين 12 أبريل 2021 11:47 صباحاً
"الدعوة والإرشاد" بـ"الخميس" تستعد لإفطار أكثر من 45 ألف صائم خلال رمضان
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الاثنين 12 أبريل 2021 11:31 صباحاً
"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد
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الاثنين 12 أبريل 2021 11:31 صباحاً
"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي
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الاثنين 12 أبريل 2021 11:31 صباحاً
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة
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الاثنين 12 أبريل 2021 11:31 صباحاً
"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن
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الاثنين 12 أبريل 2021 11:31 صباحاً
وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا
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الاثنين 12 أبريل 2021 11:28 صباحاً
تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا
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الاثنين 12 أبريل 2021 11:15 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فشل مفاوضات سد النهضة.. ما خيارات مصر؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 07 أبريل 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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