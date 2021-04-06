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محافظ الزلفي يلتقي مدير "الموارد البشرية" بالرياض ويكرم عددًا من الموظفين

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ناقشا بعض الموضوعات المتعلقة بخدمات الوزارة بالمحافظة

محافظ الزلفي يلتقي مدير

التقى مسفر بن غالب العتيبي، محافظ الزلفي، في مكتبه بديوان المحافظة المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة.

حضر اللقاء وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، والأمين العام للجنة التوطين بإمارة منطقة الرياض محمد بن عبدالعزيز العمار، ومدير مركز الفوزان للتأهيل الشامل، ومدير مكتب الضمان الاجتماعي إبراهيم الطريقي، ومدير وحدة الخدمات المساندة ناصر البداح، وعدد من القيادات في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.

وفي ختام اللقاء قام محافظ الزلفي والمدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض بتكريم الموظفين المميزين في قطاعات الوزارة بالمحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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