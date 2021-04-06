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جمعية مبتوري الأطراف تنظم فعالية ترفيهية تحت عنوان "الرياضة صحتنا"

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جمعية مبتوري الأطراف تنظم فعالية ترفيهية تحت عنوان "الرياضة صحتنا" جمعية مبتوري الأطراف تنظم فعالية ترفيهية تحت عنوان "الرياضة صحتنا"
تُقام بمنتزه الحمراء بالرياض عصر غدٍ الأربعاء ضمن برامج ومبادرات الجمعية

جمعية مبتوري الأطراف تنظم فعالية ترفيهية تحت عنوان

تنظم جمعية مبتوري الأطراف عصر يوم غدٍ الأربعاء، فعالية رياضية ترفيهية لمبتوري الأطراف وأسرهم، وذلك بمنتزه الحمراء بالرياض، تحت عنوان "الرياضة صحتنا" يقدمها المحاضر والمدرب الدولي المعتمد عيد الشمري.

وتشتمل الفعالية على محاور مهمة منها التعريف بممارسة الرياضة وكيفية تقوية العضلات المحيطة بالبتر وكيف يمارس الألعاب الترفيهية مع أسرته.

من جانب آخر، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مبتوري الأطراف ماجد العتيبي أن تنظيم هذه الفعالية تندرج ضمن برامج ومبادرات الجمعية، سعيًا إلى إشراك مبتوري الأطراف بالفعاليات التي تُقام بالمجتمع وتطوير مهاراتهم وإبراز مواهبهم في شتى المجالات، ويمكن للراغبين بالمشاركة التواصل مع إدارة التواصل المؤسسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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