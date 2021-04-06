أخبار عاجلة

96 وفاة و 4775 إصابة بفيروس كورونا في الاردن -
القبض على مواطنين بحوزتهما أسلحة ومخدرات في نجران -
ذهب مقابل بنزين.. ما معنى تجاهل أمريكا سفنًا إيرانية متجهة لفنزويلا؟! -
أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف الحوثيين للمدنيين في خميس مشيط -
السكان غادروا منازلهم.. العنف العرقي يحصد ألفيْ قتيل وجريح بإثيوبيا! -
مدير "الشؤون الاسلامية" بالمدينة يتفقد محافظة العيص -
"ذبيحتك في بيتك".. خدمة تقدمها "أمانة مكة" احترازياً عبر تطبيقات إلكترونية -
"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض -
هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه -
"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تكليف "نتنياهو" بتشكيل .. وتشكيك في فرص نجاحه

Print
تكليف "نتنياهو" بتشكيل الحكومة.. وتشكيك في فرص نجاحه تكليف "نتنياهو" بتشكيل .. وتشكيك في فرص نجاحه
لم يحصل على الأغلبية الكافية في البرلمان

تكليف

كلف رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، بتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات أخرى غير حاسمة عمقت المأزق السياسي في إسرائيل.

وعند الإعلان على التلفزيون عن اختياره لـ"نتنياهو"، شكك "ريفلين" في احتمالات نجاحه أو ما إذا كان أي مرشح محتمل آخر يمكنه إكمال المهمة؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال ريفلين: "للأسف الشديد لديّ انطباع بأنه لا يوجد أي من المرشحين في هذه المرحلة لديه فرصة حقيقية لتشكيل حكومة، حكومة تفوز في تصويت بالثقة في البرلمان".

وبيّن أنه ملزم قانونًا بإجراء الترشيح رغم ذلك.

وأشار "ريفلين" إلى أنه بموجب القانون الإسرائيلي لم يتم استبعاد "نتنياهو"، بصفته رئيس الوزراء الحالي، من التكليف بالمهمة على الرغم من توجيه اتهامات بالفساد إليه.

وبموجب القانون سيكون أمام "نتنياهو" 28 يومًا للقيام بذلك، مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين قبل أن يختار "ريفلين" مرشحًا آخر أو يطلب من البرلمان اختيار واحد، وقد يؤدي استمرار الجمود في نهاية المطاف إلى انتخابات جديدة.

ولم تنته الانتخابات الإسرائيلية في 23 مارس، وهي الرابعة في عامين، دون كتلة يمينية ودينية بقيادة "نتنياهو" ولا تحالف محتمل لخصومه في الحصول على أغلبية برلمانية.

وفي المشاورات التي أجراها "ريفلين" مع الأحزاب السياسية، أمس؛ بشأن منح تفويض بناء الائتلاف، حصل "نتنياهو" على تأييد أكثر من منافسيه، لكنه لا يزال أقل من الأغلبية في المجلس التشريعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الخارجية اليمنية: حرص الحكومة لتحقيق السلام يقابل بتعنت الحوثيين وتصعيدهم في مأرب

الخارجية اليمنية: حرص الحكومة لتحقيق السلام يقابل بتعنت الحوثيين وتصعيدهم في مأرب

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدراسة فى المدارس بدءاً من شهر رمضان .. ووزير التعليم يوجه رسالة للطلاب

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدراسة فى المدارس بدءاً من شهر رمضان .. ووزير التعليم يوجه رسالة للطلاب

الرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

الحكومة السودانية تصادق على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

الحكومة السودانية تصادق على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل