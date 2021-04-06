أخبار عاجلة

ذهب مقابل بنزين.. ما معنى تجاهل أمريكا سفنًا إيرانية متجهة لفنزويلا؟! -
أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف الحوثيين للمدنيين في خميس مشيط -
السكان غادروا منازلهم.. العنف العرقي يحصد ألفيْ قتيل وجريح بإثيوبيا! -
مدير "الشؤون الاسلامية" بالمدينة يتفقد محافظة العيص -
"ذبيحتك في بيتك".. خدمة تقدمها "أمانة مكة" احترازياً عبر تطبيقات إلكترونية -
"الصحة": 44% من عدوى كورونا تحدث قبل ظهور الأعراض -
هل يحظى الأمير فيليب بجنازة رسمية؟ إجابة تحمل معها محل دفنه -
"هيئة الاتصالات" تعرّف بالاشتراطات لتعريفة استهلاك الكهرباء في نشاط الحوسبة السحابية -
انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية "جنا" -
"مايكروسوفت" تطلق تحديثاً لـ"ويندوز" يسمح بنقل ملفات بمساحات خيالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إيجار": 1,5 مليون مستفيد من الشبكة الإلكترونية حتى الربع الأول 2021

Print
"إيجار": 1,5 مليون مستفيد من الشبكة الإلكترونية حتى الربع الأول 2021 "إيجار": 1,5 مليون مستفيد من الشبكة الإلكترونية حتى الربع الأول 2021
البرنامج كشف عن استخدام قناة الدفع "مدى" وغيرها من المزايا الجديدة

أعلن برنامج "إيجار" ارتفاع أعداد المستفيدين من الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار منذ بداية البرنامج حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2021، متجاوزاً 1,5 مليون مستفيد تم توثيق عقودهم السكنية أو التجارية في جميع مناطق المملكة.

وكشف عن إطلاقه التجريبي للنسخة المطورة من إيجار التي تتضمن توثيق العقود من خلال الشبكة مباشرةً واستخدام قناة الدفع "مدى" وغيرها من المزايا الجديدة.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن المستفيدين من الشبكة تنوعوا ما بين مستأجرين ومؤجرين ووسطاء عقاريين، مبينًا أن "إيجار" يوثق جميع أنواع العقود الإيجارية (سكنية وتجارية).

ويتيح لجميع الجهات في القطاعين العام والخاص الاستفادة منها، بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تراعي احتياجات المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، وتعزز ثقة المستثمرين في قطاع الإيجار.

وأوضح "إيجار" أن النمو في أعداد المستخدمين للشبكة الإلكترونية يعود إلى تفعيل الخدمات الموثوقة والمرنة التي يقدمها البرنامج ويطورها بشكل مستمر، لتمكين الاستفادة منها في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة، لافتاً إلى أن الربط التقني بين "إيجار" وأنظمة عدد من الجهات الحكومية أسهم في زيادة الإقبال على توثيق العقود الإيجارية.

يُذكر أن البرنامج سجّل نمواً في عدد عقود الإيجار الموثقة خلال العام الماضي 2020 بنحو 112% مقارنة بالعام 2019، ويستهدف البرنامج تنظيم وتحفيز الاستثمار في السوق العقاري، وتعزيز الشفافية في التعاملات الإيجارية بين جميع الأطراف وتمكين المستفيدين من الاطلاع على البيانات التي توفرها الشبكة.
وأسهم "إيجار" بالتعاون مع وزارة العدل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية "المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري" من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة، وتوثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على الشبكة، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، ما ساعد في تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفف العبء على الجهات القضائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"إيجار": 1,5 مليون مستفيد من الشبكة الإلكترونية حتى الربع الأول 2021

"إيجار": 1,5 مليون مستفيد من الشبكة الإلكترونية حتى الربع الأول 2021

"إيجار": 1,5 مليون مستفيد من الشبكة الإلكترونية حتى الربع الأول 2021

"إيجار": 1,5 مليون مستفيد من الشبكة الإلكترونية حتى الربع الأول 2021

جامعة "سطام" تنضم إلى لشبكة الوطنية للملكية الفكرية

جامعة "سطام" تنضم إلى لشبكة الوطنية للملكية الفكرية

جامعة "سطام" تنضم إلى لشبكة الوطنية للملكية الفكرية

جامعة "سطام" تنضم إلى لشبكة الوطنية للملكية الفكرية