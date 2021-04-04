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جامعة نجران و"بصائر" تناقشان عدداً من الموضوعات المشتركة والمهام الدعوية

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"السبيعي" اطلع على التقرير السنوي للجمعية وأكد على دورها المجتمعي

جامعة نجران و

استقبل رئيس جامعة نجران الدكتور/ فلاح السبيعي بمكتبه صباح اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران "بصائر" الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن العصيمي.

وتفصيلاً.. جرى خلال هذه الزيارة تبادل أوجه الشراكة بين الجامعة و#بصائر_نجران ومناقشة عدد من الموضوعات والمهام التوعوية المتبادلة بين كلا الطرفين.

كما اطلع "السبيعي" على التقرير السنوي لـ #بصائر_نجران لعام٢٠٢٠م، وأكد على أهمية دور جمعيات الدعوة، وما تقوم به من أدوار سامية في توعوية للمجتمع، كما أكد كذلك على استعداد الجامعة التام للتعاون والشراكة مع الجمعية لما فيه خدمة المجتمع.

وشكر "العصيمي" فى الختام رئيس الجامعة على هذا الاستقبال، وأكد كذلك على أهمية استمرار الشراكة بين الجمعية والجامعة لما يتبع ذلك من أهداف توعوية تخدم المجتمع بشكل عام.

جامعة نجران و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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