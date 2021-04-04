أخبار عاجلة

ميناء دمياط تستقبل ناقلة الغاز المسال..اليوم -
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا -
سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران -
حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان -
المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات -
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان -
"الغذاء والدواء" تطلق حملة للتوعية بخطر المنشطات -
قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية -
3 مطربين من عائلة بوتشيلي يؤدون في العلا لأول مرة على الإطلاق في احتفالية بالحياة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لأول مرة في التاريخ.. مروحية "إنجينيويتي" تحلق فوق سطح كوكب المريخ

Print
لأول مرة في التاريخ.. مروحية "إنجينيويتي" تحلق فوق سطح كوكب المريخ لأول مرة في التاريخ.. مروحية "إنجينيويتي" تحلق فوق سطح كوكب المريخ
تبدأ مهمتها الأولى في 11 أبريل بعد اختبار محركاتها

لأول مرة في التاريخ.. مروحية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن مروحية إنجينيويتي الصغيرة المثبتة تحت الروبوت الجوال "برسفيرنس"، الذي وصل في فبراير الفائت إلى المريخ، انفصلت عن المركبة الأساسية وباتت على سطح الكوكب الأحمر، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (الأحد).

وبين المختبر المسؤول عن برنامج المروحية في "ناسا" مساء أمس، أن مروحية المريخ أصبحت على سطح الكوكب الأحمر لأول مرة في التاريخ.

وأضاف أن رحلة المروحية، البالغة 293 مليون ميل (471 مليون كيلومتر) انتهت بهذه القفزة الصغيرة البالغة 4 بوصات (10 سنتيمترات) من بطن المسبار إلى سطح المريخ، وأن الاختبار التالي هو البقاء على قيد الحياة في الليل.

وكانت "إنجينيويتي" ذات الوزن الخفيف جداً، التي تشبه طائرة مسيّرة كبيرة مطوية ومثبتة تحت الروبوت الجوال "برسفيرنس"، الذي هبط على سطح الكوكب الأحمر في 18 فبراير الفائت، وبقيت في موضعها إلى أن بلغ الروبوت المكان الذي يفترض أن تقلع منه المروحية.

وأظهرت صورة مصاحبة الروبوت "برسفيرنس" مبتعداً عن المروحية، وهو ينبغي أن يبتعد في أقل من 25 ساعة ما فيه الكافية ليفسح المجال أمام أشعة الشمس التي تحتاج إليها المروحية لتوليد طاقتها بواسطة الألواح الشمسية، بحيث تستطيع تدفئة نفسها خلال ليالي المريخ الباردة.

وسيتحقق الطاقم الأرضي على مدار اليومين المقبلين مما إذا كانت الألواح الشمسية تعمل بالشكل المنشود، قبل البدء باختبار المحركات وأجهزة الاستشعار قبل الطلعة الأولى، التي لا يتوقع أن تحصل قبل 11 أبريل الجاري.

وستنفذ "إنجينيويتي" أول عملية طيران لمركبة بمحرّك على كوكب آخر غير الأرض. وفي حال نجاح الاختبار، سيشكّل إنجازاً كبيراً إذ أن كثافة جو المريخ لا تتعدى واحداً في المائة من كثافة غلاف الأرض الجوي.وكالة الفضاء الأمريكية ناسا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران

سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران

حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين

حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين

436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان

436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان