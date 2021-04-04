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الشرقية.. أكثر من 10 آلاف جولة رقابية تغلق 68 منشأة مخالفة

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الشرقية.. أكثر من 10 آلاف جولة رقابية تغلق 68 منشأة مخالفة الشرقية.. أكثر من 10 آلاف جولة رقابية تغلق 68 منشأة مخالفة
"الأمانة" حرّرت 615 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

الشرقية.. أكثر من 10 آلاف جولة رقابية تغلق 68 منشأة مخالفة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 10450 جولة رقابية، و81 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية لمكافحة فيروس "كورونا".

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 68 منشأة مخالفة، وتحرير 615 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

كما استقبل مركز البلاغات 940، خلال الفترة نفسها، 2746 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة وكذلك المخالفات البلدية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية والتوعوية، والتأكيد على امتثال تلك المنشآت للاحترازات الوقائية، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للأمانة.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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