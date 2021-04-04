أخبار عاجلة

حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين -
436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان -
المملكة تترأس الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات -
وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها مع قرب شهر رمضان -
"الغذاء والدواء" تطلق حملة للتوعية بخطر المنشطات -
قصة انتهاك جديدة.. تغريم مؤسسة تحتفظ بوحدات لفك تشفير القنوات الفضائية -
3 مطربين من عائلة بوتشيلي يؤدون في العلا لأول مرة على الإطلاق في احتفالية بالحياة -
متحدث الدفاع المدني: تنفيذ تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكّر بالرياض غداً -
الفلك الدولي: المتوقع يوم الثلاثاء بداية رمضان في معظم الدول الإسلامية -
كيف عرقل "خادم سحر" رحلة "راقٍ شرعي" من الكويت للسعودية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بينها 6 في منطقة واحدة.. إغلاق 7 مساجد مؤقتاً بعد ثبوت 7 حالات كورونا بين المصلين

Print
بينها 6 في منطقة واحدة.. إغلاق 7 مساجد مؤقتاً بعد ثبوت 7 حالات كورونا بين المصلين بينها 6 في منطقة واحدة.. إغلاق 7 مساجد مؤقتاً بعد ثبوت 7 حالات كورونا بين المصلين
مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 56 يوماً 461 مسجداً تمّ فتح 441 منها بعد الانتهاء من التعقيم

بينها 6 في منطقة واحدة.. إغلاق 7 مساجد مؤقتاً بعد ثبوت 7 حالات كورونا بين المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 7 مساجد -مؤقتاً- في منطقتَيْن بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ إغلاقه خلال 56 يوماً، إلى 461 مسجداً؛ تمّ فتح 441 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة اليوم، أن المساجد المغلقة: ستة مساجد في منطقة القصيم؛ تمّ رصد ست حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة المكرّمة؛ رُصدت فيه حالة واحدة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجداً: أربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة مكة المكرّمة، واثنان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

وحذّرت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد من التهاون والتراخي في تطبيق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية كافة، التي قد تكون سبباً في إيذاء مرتادي بيوت الله، مؤكدة على الجميع، ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد من إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

"الصحة" تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران

سارع لتستفيد بالفترة التصحيحية.. حملة لمكافحة التستر بـ5 لغات في نجران

حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين

حرس الحدود بجدة ورابغ يحبط تهريب "245.7" كجم هيروين

436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان

436 منشطًا وعبر "تيسير".. "إسلامية نجران" تستكمل خطة رمضان