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رئيس النصر "مسلي": عملنا يحتاج لكثير من الوقت والجهد والتركيز

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رئيس النصر "مسلي": عملنا يحتاج لكثير من الوقت والجهد والتركيز رئيس النصر "مسلي": عملنا يحتاج لكثير من الوقت والجهد والتركيز
قدَّم اعتذاره لمن اتصل به ولم يتمكن من الرد عليه

رئيس النصر

قال مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، إن إدارته ينتظرها عمل كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاطلاع المبدئي على بعض الملفات الأولية، مقدمًا الشكر لكل من بارك له بمناسبة تولي المنصب الجديد.

وكتب مسلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد مرور يومين على تزكية المجلس، والاطلاع المبدئي على بعض الملفات، تبيّن لنا أن أمامنا عملاً كبيرًا جدًّا، يحتاج للكثير من الوقت والجهد والتركيز".

وقدّم رئيس النادي اعتذاره بسبب عدم تمكُّنه من الرد على جميع الاتصالات التي وصلت إليه للتهنئة والتبريك، متمنيًا أن يكون مجلسه عند حُسن ظن الجماهير الصفراء، وراغبًا في أن يكون النادي قائمًا على عمل مؤسسي من الدرجة الأولى.النصر رئيس نادي النصر رئيس النصر مسلي آل معمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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