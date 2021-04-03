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أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية

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ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه

وجه أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، بإيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه الردف التفاعلية احترازياً، وذلك ضمن جهود تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة ، مشيراً إلى أن ذلك حتى لا تثير تجمعًا حولها من قِبل المتنزهين وحفاظًا على تطبيق التباعد الاجتماعي والمسافات اللازمة لمنع تفشي العدوى.

ويعد منتزه الردف العام من الأماكن السياحية في محافظة الطائف ويجذب الكثير من الزوار، فهو مقصد للعوائل، حيث يحرص الكثير في التواجد لمشاهدة عروض النافورة التفاعلية.

أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه

أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه

أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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