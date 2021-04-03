شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية

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ارتكبوا جرائم سرقة 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم

الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية

البنجلاديشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.



وقال "القحطاني": المتهمون ارتكبوا سرقة 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات.



وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.