أخبار عاجلة

الامير حمزة اكد التزامه بالمسار الذي اوكله الملك للامير الحسن -
خبراء وأكاديميون: معدل التضخم الفعلي بتركيا أعلى من المعلن رسمياً -
"المياه": تمت ترسية "تشغيل محطات التعبئة بالليث" ولا تغيير في الأسعار -
مياه وصحة وإصحاح بيئي.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتجسد بخطة اليمن الإنسانية -
غداً.. ميدان فروسية حائل يختتم موسمه لعام 1442هـ -
بالفيديو.. كيف أنقَذَ سائق حافلةٍ فتاةً من الانتحار في اللحظة الأخيرة -
كوريا الشمالية تُقاطع الأولمبياد.. وتبرر: لحماية رياضيينا من كورونا -
هكذا قد تكون المقاعد.. تصاميم داخلية للطائرات تعطي لمحة عن مستقبل السفر الجوي -
أكثر من 60 ألف مستفيد من خدمات مراكز التأهيل الطبي بالقصيم -
"الشؤون الإسلامية" تنظم برنامجاً لتأهيل مراقبي المساجد عبر البث المباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية

Print
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية
ارتكبوا جرائم سرقة 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات

شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم

الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية

البنجلاديشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وقال "القحطاني": المتهمون ارتكبوا سرقة 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خبراء وأكاديميون: معدل التضخم الفعلي بتركيا أعلى من المعلن رسمياً

خبراء وأكاديميون: معدل التضخم الفعلي بتركيا أعلى من المعلن رسمياً

"المياه": تمت ترسية "تشغيل محطات التعبئة بالليث" ولا تغيير في الأسعار

"المياه": تمت ترسية "تشغيل محطات التعبئة بالليث" ولا تغيير في الأسعار

مياه وصحة وإصحاح بيئي.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتجسد بخطة اليمن الإنسانية

مياه وصحة وإصحاح بيئي.. عطاء "سلمان للإغاثة" يتجسد بخطة اليمن الإنسانية

غداً.. ميدان فروسية حائل يختتم موسمه لعام 1442هـ

غداً.. ميدان فروسية حائل يختتم موسمه لعام 1442هـ

شبكة عيون الإخبارية