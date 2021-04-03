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رقابة على الأسواق.. 100 ألف قراءة فورية لأسعار السلع وغرامات

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رقابة على الأسواق.. 100 ألف قراءة فورية لأسعار السلع وغرامات رقابة على الأسواق.. 100 ألف قراءة فورية لأسعار السلع وغرامات
في جولات نفذتها "التجارة" لضمان عدم وجود ممارسات تضرّ المستهلك

رقابة على الأسواق.. 100 ألف قراءة فورية لأسعار السلع وغرامات

واصلت وزارة التجارة تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لمتابعة السلع الأساسية لضمان توفرها للمستهلك وعدم وجود ممارسات غير سليمة.

وأثمرت الجولات عن 103,862 قراءة فورية عبر نظام الرصد الإلكتروني للسلع، والذي تتم من خلاله عملية الرصد المباشر لأسعار 219 صنفًا من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية المعروضة في الأسواق المحلية.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك للرقابة على الأسعار ووفرتها والتأكد من عدم وجود ممارسات غير سليمة تؤثر في الوفرة والأسعار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق.

وأكدت "التجارة" متابعتها الدائمة لوفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك، إضافة إلى ضبط حالات التلاعب، والتأكد من تضمين الفواتير كافة البيانات الأساسية، وعدم وجود اختلاف في سعر الرف عن الكاشير.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم (1900) أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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