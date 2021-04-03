جامعة الملك سعود تنظم "الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا"

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جلسات حوارية بمشاركة 22 طالبًا وطالبة وإعلان أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي

من منطلق حرص قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود على دعم الإبداع والتميز، ولتشجيع الباحثين من طلبة الدراسات العليا وتحفيزهم على مزيد من التميز والإبداع والتنافس العلمي، والارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي في الجامعة كمًّا ونوعًا، وإلى تشجيع النشر في المجلات والدوريات العلمية المرموقة؛ نظم المجلس الطلابي الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا بقسم التربية الخاصة يوم الخميس الماضي، عبر منصة "Zoom" الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا.

حضر الملتقى: رئيس قسم التربية الخاصة الدكتور عبد الكريم الحسين، ووكيلة قسم التربية الخاصة الدكتورة فوزة الزميع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وبحضور تجاوز (70) من طلبة الدراسات العليا والباحثين والمهتمين بالمجال.

وبلغ عدد المشاركين في الملتقى لهذا العام (22) طالبًا وطالبة من مرحلة الماجستير والدكتوراه؛ ترشح منهم للمرحلة النهائية (16) طالبًا وطالبة.

بدأ اللقاء بكلمة لرئيس قسم التربية الخاصة، تلا ذلك عرض مرئي لمسيرة قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وبدأت أولى جلسات الملتقى بعنوان القيادة التربوية، والبيئة التعليمية لذوي الإعاقة. رأست الجلسة الدكتورة هيفاء السياري الأستاذ المساعد في قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وتضمنت (5) عروض تقديمية وملصقات علمية.

وكانت الجلسة الثانية بعنوان الأسرة والتطوير المهني للعاملين في مجال التربية الخاصة، رأستها الدكتورة عواطف الشمري الأستاذ المساعد في قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، وتضمنت (4) عروض تقديمية وملصقات علمية؛ والجلسة الثالثة بعنوان أساليب التعرف والتدخلات التربوية والعلاجية لذوي الإعاقة، ورأسها أحمد الطخيس بالنيابة عن الدكتورة عبير العبدان الأستاذ المساعد قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود. وتضمنت (6) عروض تقديمية وملصقات علمية.

وفي نهاية الملتقى تُرِك المجال لمداخلات أعضاء هيئة التدريس ولجنة التحكيم حول الأبحاث المشاركة، كما أعلن أسماء الفائزين بجائزة التميز في البحث العلمي؛ وهم:

الفائز بالمركز الأول: عبد العزيز بن إبراهيم البدر.

الفائز بالمركز الثاني: لينة بنت فراج السهلي.

الفائز بالمركز الثالث: فاطمة بنت إبراهيم شعبي.

الفائز بالمركز الرابع: ياسر بن خالد العكيل.

الفائز بالمركز الخامس: أروى بنت سعد العجلان.

وفي الختام: تقدم المجلس الطلابي بالشكر والتقدير لجميع الطلاب والطالبات المشاركين في هذا الملتقى. كما تقدم بجزيل الشكر لرئيس قسم التربية الخاصة على دعمه اللامحدود في تحفيز وتشجيع الباحثين من طلاب وطالبات القسم.