أخبار عاجلة

هكذا قد تكون المقاعد.. تصاميم داخلية للطائرات تعطي لمحة عن مستقبل السفر الجوي -
أكثر من 60 ألف مستفيد من خدمات مراكز التأهيل الطبي بالقصيم -
"الشؤون الإسلامية" تنظم برنامجاً لتأهيل مراقبي المساجد عبر البث المباشر -
الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة -
روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا -
مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة -
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لحماية الحرية الشخصية.. حظر "جواز سفر كورونا" في فلوريدا

Print
لحماية الحرية الشخصية.. حظر "جواز سفر كورونا" في فلوريدا لحماية الحرية الشخصية.. حظر "جواز سفر كورونا" في فلوريدا
بسبب شروط التنقل غير المقبولة المفروضة من قبل

لحماية الحرية الشخصية.. حظر

مشددًا على حماية "الحرية الشخصية"، قرر حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، الجمعة، حظر استخدام "جوازات السفر الخاصة باللقاحات" المضادة لكوفيد في هذه الولاية الأميركية الواقعة بجنوب شرق البلاد.

وكان دي سانتيس رأى، الاثنين الماضي، أن هذه الشروط المفروضة من قبل الحكومة على القطاع الخاص ستكون "غير مقبولة".

وقال للصحفيين، وفق سكاي نيوز عربية: "تود أن تذهب إلى مسرحية، هل يجب أن تظهر ذلك؟ لا. تود أن تذهب إلى مباراة؟ لا. تود أنّ تذهب إلى مدينة ملاهٍ؟ لا. نحن لسنا داعمين لذلك".

وجاء الأمر التنفيذي بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إصدار قواعدها الخاصة فيما تسعى لرفع القيود المرتبطة بالجائحة في الولايات المتحدة.

وتتم مناقشة العمل بهذه الوثيقة على الصعيد الدولي أيضًا كجزء من مسعى لإنعاش قطاعي السفر والسياحة.

والشهر الماضي أطلقت الصين جواز سفر رقميًّا لمواطنيها يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى الخارج.

وأتاحت السلطات "جواز السفر الصحي" الدولي هذا حاليًّا للمواطنين الصينيين فقط، وهو ليس إلزاميًّا بعد؛ وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكذلك يناقش الاتحاد الأوروبي فرض قواعد لإصدار "جواز السفر الأخضر" الإلكتروني يسمح للناس بالتحرك بأمان داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه "للعمل أو السياحة".

وفي فلوريدا التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، وتعتمد في شكل رئيسي على السياحة، تلقّى ستة ملايين شخص جرعة لقاح واحدة على الأقل، واعتبارًا من الاثنين ستكون اللقاحات متاحة لكافة السكان البالغين في الولاية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة

الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة

مصير ولي عهد الأردن السابق والاعتقالات الأخيرة.. أبرز ما جاء في مؤتمر الحكومة

مصير ولي عهد الأردن السابق والاعتقالات الأخيرة.. أبرز ما جاء في مؤتمر الحكومة

الحكومة اليمنية: الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة ضد الإنسانية

الحكومة اليمنية: الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة ضد الإنسانية

نصرالله: على الجميع أن يعرف أن الوقت نفد في لبنان وأن طريق الحل هو تشكيل الحكومة

نصرالله: على الجميع أن يعرف أن الوقت نفد في لبنان وأن طريق الحل هو تشكيل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية