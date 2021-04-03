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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق بينها الرياض

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق بينها الرياض "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق بينها الرياض
غيوم وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على وسط وشرق وغرب المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض، ومنطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، خاصة الأجزاء الساحلية منهما، وسماء غائمة جزئياً على وسط وشرق وغرب المملكة؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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