أخبار عاجلة

الأردن.. قرار يقضي بحظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة -
روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا -
مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة -
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية -
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية -
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الدكتور "ناصر توفيق" ينتقد استمرار رفض الكثيرين أخذ لقاح كورونا

Print
الدكتور "ناصر توفيق" ينتقد استمرار رفض الكثيرين أخذ لقاح كورونا الدكتور "ناصر توفيق" ينتقد استمرار رفض الكثيرين أخذ لقاح كورونا
أشار إلى أن ارتفاع الإصابات أمر مقلق ومخيف

الدكتور

وصف أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق، تسجيل 728 إصابة كورونا في يوم واحد أمس الجمعة، بأنه أمر مقلق ومخيف جداً، مشدداً في هذا الصدد على أن التطعيم جدار الحماية من الفيروس.

وأبدى استغرابه من أن كثيراً من الناس مازالوا يظنون أن اللقاح مؤامرة ويرفضون التطعيم.

وطالب في تصريح لقناة ""، الجميع بالتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالحد من الخروج من المنزل وبتقليل الذهاب للأسواق والمطاعم،

مضيفاً: إننا "لا نقوم حالياً بتطعيم ممن هم أقل من 18 عاماً، وهم الذين ينقلون الفيروس ويمرحون فيه كما يشاؤون".

من جهته قال الكاتب الصحفي ماهر البواردي، إن "منع التجول ليس الحل؛ لآثاره السلبية اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً"، وطالب بوجوب معاقبة أصحاب التجمعات في "الاستراحات" بسبب تهاونهم بالإجراءات.

ودعا لإغلاق صالات المناسبات والاستراحات التي تحصل فيها التجمعات العائلية لمدة شهر، وهو ما سيكون ضرره جزئياً على فئة محدودة وليس المجتمع بكامله.

ولفت "البواردي" إلى أن عدد الحالات في الرياض في شهر ديسمبر الماضي كانت 34 حالة فقط، وكنا نسير في الاتجاه الصحيح، ومن ذلك الوقت شهدنا تزايداً في أعداد الحالات بسبب إهمال وتقاعس من قبل المتهورين.

وتابع "الحل إغلاق أماكن ومواقع تجمعات هؤلاء المتهورين وليس على بقية الناس الملتزمين والمنضبطين، ممن أخذوا اللقاح والملتزمين بالإجراءات الاحترازية".

وأعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة، تسجيل 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 391325 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 404 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378873 حالة ولله الحمد، فيما سجلت 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6684 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5768 والحالات الحرجة 735 حالة.

لقاح كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

"الصحة": عدد جرعات لقاح فيروس كورونا يتخطى حاجز 5 ملايين

"الصحة": عدد جرعات لقاح فيروس كورونا يتخطى حاجز 5 ملايين

شبكة عيون الإخبارية