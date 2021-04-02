"الشهري": تحديد مواعيد الاختبارات في شهر رمضان بناء على استفتاء الوزارة

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أكدت أنه شارك به 153 ألفًا من أولياء الأمور

كشفت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام، أن تحديد مواعيد الاختبارات في شهر رمضان كان بناء على استفتاء الوزارة الذي شارك فيه أولياء الأمور، ورصد ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدَّدت على أنه سيتم الانتهاء من جميع المناهج الدراسية قبل بداية شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن مكاتب التعليم سوف تقوم بمتابعة عمليات الاختبارات، واستكمال المناهج إلى نهاية الفصل الدراسي، مع دور المدرسة الذي يعد مركز الدعم الأول للأسرة لمعالجة أي تحديات تواجه الطلاب والطالبات.

جاء ذلك في مداخلة مع برنامج mbc في أسبوع عن معايير تحديد الاختبارات في شهر رمضان، قالت فيها: "أجرت الوزارة استفتاء شارك فيه أكثر من 153 ألفًا من أولياء الأمور، وتم تحليله، مع رصد ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر الاستفتاء، إضافة إلى التقارير الواردة من إدارات التعليم ومكاتبها، مع دراسة حالة الطلاب وجميع الظروف التي يمرون بها، وبعدها تم تحليل جميع هذه العناصر لتحديد التوقيت المناسب للاختبارات".

وأضافت "الشهري": "حرصنا على أهمية وجود الآباء ممن لديهم وظائف وأعمال مع أبنائهم أثناء تأدية الاختبارات في المرحلة الابتدائية، فكان توقيتها من الساعة الـ3 إلى الساعة الـ5 عصرًا".

وعزت تحديد مواعيد الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك من الساعة الـ12:30 ظهرًا إلى طبيعة هاتين المرحلتين؛ إذ يكون الطلاب قد أخذوا قسطًا من الراحة، وتكون قدرتهم على التركيز عالية في هذا التوقيت.

ولفتت "الشهري" إلى أن آلية الاختبارات في الفصل الثاني هي نفسها المتبعة في الفصل الأول، التي أثبتت نجاحها وفاعليتها.. مشيرة إلى أن الاختبارات هي امتداد لعمليات القياس والتقويم التي تتم بشكل أسبوعي في الفصول الافتراضية بين المعلمين وطلابهم.

وكانت ‏وزارة التعليم قد أعلنت تحديد مواعيد الدراسة والاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في شهر رمضان المبارك، وتبدأ من الساعة الـ10:30 صباحًا حتى الساعة الـ2:30 ظهرًا، على أن يبدأ الاختبار من الساعة الـ12:30 ظهرًا.

كما أعلنت إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وتوقيت اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى الصف السادس) في شهر رمضان المبارك، وذلك من الساعة الـ3 إلى الساعة الـ5 عصرًا. وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي