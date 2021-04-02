"رسالة واتساب" تضبط المصلين في خطبة "الماء" بجوامع الأفلاج

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أشارت إلى تواجد الفرق الرقابية والأمنية على أبواب جوامع المحافظة

شهدت جوامع الأفلاج اليوم التزام الكثير من المصلين بالإجراءات الاحترازية تحسباً لمداهمة حملة أمنية مشتركة

تداول رواد تطبيق الرسائل الفورية "واتساب" رسالة تشير إلى تواجد الفرق الرقابية والأمنية على أبواب جوامع المحافظة اليوم، وفرض

مخالفات على من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وحرص المصلون في جوامع الأفلاج خلال خطبة اليوم التي تحدث فيها الخطباء عن أهمية "الماء" وضرورة الحفاظ عليه والترشيد في

استخدامه؛ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الصحية لمرتادي بيوت الله .

وكانت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج ، قد كلّفت لجاناً إضافة إلى وحدة المراقبين وبمشاركة مدير الإدارة محمد بن

نمشان الفضلي بالقيام بجولات ميدانية مستمرة على مساجد وجوامع المحافظة على مدار الأسبوع؛ للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية في المساجد ومتابعة عمليات تعقيم ونظافة المساجد والجوامع ليؤدي المصلين العبادة في أجواء إيمانية.