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‎الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرتَيْن مفخختَيْن

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‎الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرتَيْن مفخختَيْن ‎الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرتَيْن مفخختَيْن
استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي

‎الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط بطائرتَيْن مفخختَيْن

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة في مدينة خميس مشيط، من خلال طائرتَيْن مفخختَيْن، اعترضتهما قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، حاثةً المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكرّرة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية كل لا يتجزّأ، وأن أيّ تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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