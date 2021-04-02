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روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:30 صباحاً
مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:30 صباحاً
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:17 صباحاً
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
إيه اللي حصل؟.. انفصال أسما شريف منير و محمود حجازى.. وتعلق: محصلش نصيب
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الثلاثاء 06 أبريل 2021 09:11 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مقتل العشرات جراء خروج قطار عن الفضبان في تايوان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 02 أبريل 2021 11:46 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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