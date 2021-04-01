أخبار عاجلة

تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية -
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية -
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة -
إيه اللي حصل؟.. انفصال أسما شريف منير و محمود حجازى.. وتعلق: محصلش نصيب -
زملائه في العمل تآمروا علي امه مريضة الزهايمر .. وكانت النهاية مفاجأة???????? -
الرئيس السيسي يوجه بزيادة منافذ توزيع السلع بمعارض أهلا رمضان لـ2100 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزعاق": موسم الأمطار الصيفية سيستمر معنا طوال شهر رمضان المبارك

Print
"الزعاق": موسم الأمطار الصيفية سيستمر معنا طوال شهر رمضان المبارك "الزعاق": موسم الأمطار الصيفية سيستمر معنا طوال شهر رمضان المبارك
قال القدامى عنها "صيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية"

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن موسم الأمطار الصيفية سيستمر معنا طوال شهر ‎رمضان المبارك.

وتفصيلاً ، أوضح الزعاق أن هذه الأمطار هي أمطار "السماك"، وتعد من أهم الفترات للربيع الصيفي؛ مشيرًا إلى أن أهل الشام كانوا يقولون "مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان".

واختتم مستشهدًا بما كان يردده القدامى من أهلنا: "يا الله بصيفيةٍ نرعى بها حولية، ولا وسميةٍ نرعى بها شتوية"، أي أنهم يتمنون أمطار الصيف، ويفضلونها على أمطار الوسم، لأن الربيع الوسمي ناعم ويموت بسرعة، بينما الربيع الصيفي أشجار ويُعمّر لحوْلٍ منصور الشلاقي

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن ‏موسم الأمطار الصيفية سيستمر معنا طوال شهر ‎رمضان المبارك.

وأوضح أن هذه الأمطار هي أمطار "السماك"، وتعد من أهم الفترات للربيع الصيفي؛ مشيرًا إلى أن أهل الشام كانوا يقولون "مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان".

واختتم مستشهدًا بما كان يردده القدامى من أهلنا: "يا الله بصيفيةٍ نرعى بها حولية، ولا وسميةٍ نرعى بها شتوية"، أي أنهم يتمنون أمطار الصيف، ويفضلونها على أمطار الوسم، لأن الربيع الوسمي ناعم ويموت بسرعة، بينما الربيع الصيفي أشجار ويُعمّر لحوْلٍ كامل.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا

روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

شبكة عيون الإخبارية