"الزعاق": موسم الأمطار الصيفية سيستمر معنا طوال شهر رمضان المبارك

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قال القدامى عنها "صيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية"

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن موسم الأمطار الصيفية سيستمر معنا طوال شهر ‎رمضان المبارك.

وتفصيلاً ، أوضح الزعاق أن هذه الأمطار هي أمطار "السماك"، وتعد من أهم الفترات للربيع الصيفي؛ مشيرًا إلى أن أهل الشام كانوا يقولون "مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان".

واختتم مستشهدًا بما كان يردده القدامى من أهلنا: "يا الله بصيفيةٍ نرعى بها حولية، ولا وسميةٍ نرعى بها شتوية"، أي أنهم يتمنون أمطار الصيف، ويفضلونها على أمطار الوسم، لأن الربيع الوسمي ناعم ويموت بسرعة، بينما الربيع الصيفي أشجار ويُعمّر لحوْلٍ منصور الشلاقي

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن ‏موسم الأمطار الصيفية سيستمر معنا طوال شهر ‎رمضان المبارك.

وأوضح أن هذه الأمطار هي أمطار "السماك"، وتعد من أهم الفترات للربيع الصيفي؛ مشيرًا إلى أن أهل الشام كانوا يقولون "مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان".

واختتم مستشهدًا بما كان يردده القدامى من أهلنا: "يا الله بصيفيةٍ نرعى بها حولية، ولا وسميةٍ نرعى بها شتوية"، أي أنهم يتمنون أمطار الصيف، ويفضلونها على أمطار الوسم، لأن الربيع الوسمي ناعم ويموت بسرعة، بينما الربيع الصيفي أشجار ويُعمّر لحوْلٍ كامل.حالة الطقس الأرصاد أمطار