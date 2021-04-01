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أهالي الطلاب المغتربين يحاولون اقتحام مصرف في لبنان ..

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أهالي الطلاب المغتربين يحاولون اقتحام مصرف في لبنان .. بالفيديو أهالي الطلاب المغتربين يحاولون اقتحام مصرف في لبنان ..

جي بي سي نيوز :- تظاهر عدد من أهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية وقطعوا تقاطع شارع روما في الحمرا في بيروت، بالإطارات المشتعلة، حيث تم إقفال عدد من المصارف في المنطقة.

وحاول عدد من الأهالي اقتحام بنك "لبنان والمهجر" في منطقة فردان.

ويأتي ها الاحتجاج جراء عدم قدرة الأهالي على تحويل الأموال بسعر الصرف التي حددته الدولة، بالرغم من إقرار قانون "الدولار الطلابي"، الذي يجيز للأهالي تحويل الأموال لأولادهم الذين يدرسون خارج البلاد، وفق لسعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار كـ1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة تسببت في تردي قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار بشكل حاد وزيادة مستويات الفقر، غير أن الأحزاب السياسية خاضت صراعا على السلطة وعجزت عن التوافق على تشكيل حكومة للتعامل مع الأزمة.

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت في وقت سابق من هذا الشهر، بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية، وهو مستوى متدن للغاية وغير مسبوق.

بينما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات، والدولار المدعوم 3900 ليرة.

وأنحى الساسة باللائمة على بعضهم البعض علانية في الفشل في التوصل لاتفاق، ما زاد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي.

ويعمد المتظاهرون عادة إلى قطع الطرقات في مناطق مختلفة احتجاجا على الأوضاع المعيشية، وفي ظل تدهور قيمة العملة الوطنية، التي خسرت حتى الآن نحو 90% من قيمتها أمام الدولار.

المصدر: "أ ف ب" + RT

جي بي سي نيوز

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شبكة عيون الإخبارية