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أمير تبوك يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من "كورونا"

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أمير تبوك يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من "كورونا" أمير تبوك يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من "كورونا"
حث الجميع على الالتزام بالإجراءات والطرق الوقائية خصوصاً مع قرب شهر رمضان

أمير تبوك يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من

استعرض الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، جهود الإدارات الحكومية في جميع محافظات ومراكز المنطقة في مكافحة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الفيروس.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه بالإمارة اليوم بعدد من مديري الجهات الحكومية الخدمية والأمنية بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

وفي بداية الاجتماع نوه أمير تبوك بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله - . من اهتمام وجهد للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم.

كما ثمن جهود جميع القطاعات الصحية والأمنية والخدمية بالمنطقة في تعزيز وتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا واطلع سموه على إيجاز للتقارير المرفوعة من الجهات ذات العلاقة بمخالفات إجراءات الوقاية من كورونا في جميع القطاعات، إلى جانب إبراز تعاون المواطن والمقيم مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق التعليمات الخاصة بذلك.

وأكد أمير منطقة تبوك على مواصلة جهود التوعية للتقيد بما صدر من تعليمات وإرشادات والابتعاد عن التجمعات، وخصوصاً التجمعات الأسرية وكذلك في الأسواق والمطاعم وتطبيق التباعد الاجتماعي، وحث الجميع على الالتزام باتباع الإجراءات والطرق الوقائية من فيروس كورونا، خصوصاً مع قرب شهر رمضان.

وناقش الاجتماع عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال.

أمير تبوك يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من

أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان تبوك فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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