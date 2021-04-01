أخبار عاجلة

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا -
السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين -
أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا -
السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان -
عداد كورونا عالميًّا.. الإصابات تتجاوز 131.57 مليونًا -
نيوزيلندا تسمح بالسفر مع أستراليا دون حجر صحي بدءاً من 19 إبريل الجاري -
أمطار بـ 4 مناطق.. "أجواء الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": رياح مثيرة للأتربة -
برنامجان من "نيوم" لتطوير المهارات للحصول على فرص عمل أفضل -
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 128 قتيلاً -
النفط مقابل الخدمات الطبية.. اتفاق جديد بين العراق ولبنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مبرمجو وزارة العدل يحصدون المركز الأول بمسابقة مايكروسوفت هاكثون

Print
بمشاركة جهات حكومية وخاصة وشركات عالمية لتقديم أفكار تقنية جديدة

مبرمجو وزارة العدل يحصدون المركز الأول بمسابقة مايكروسوفت هاكثون

حصد فريق من مطوري ومبرمجي وزارة العدل المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة أقامتها شركة مايكروسوفت هاكثون على تطبيقي PowerApps و Microsoft Teams ، بمشاركة جهات مختلفة من القطاع الحكومي والخاص تنافست لتقديم أفكار تقنية جديدة تخدم بيئة العمل.

ونالت الفكرة التقنية التي شارك بها فريق وكالة التحول الرقمي بوزارة العدل في المسابقة، وكذلك التصميم المبسط لها وطريقة العرض وقابليتها للتطوير إعجاب لجنة التحكيم وفريق تنظيم المسابقة، الذي أبدى استحساناً للفكرة ورشحها للفوز بالمركز الأول.

وتتلخص الفكرة التي شارك بها الفريق المطور من الوزارة في تصميم برنامج تقني لخدمة عملية التدريب عن طريق عدد من الخطوات والإجراءات، إذ تم إنشاء قائمة تسجل فيها طلبات التسجيل وتخزن فيها بيانات الدورات، وتم عمل مسار متابعة يُرسل إشعاراً للمدير للموافقة على الطلب أو رفضه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان

السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان

شبكة عيون الإخبارية