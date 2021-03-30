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تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

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السعودية تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي
شددت على ضرورة استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة

السعودية تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

تؤكد المملكة العربية دعمها ومساندتها لجمهورية العربية وجمهورية السودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، وتشدد على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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