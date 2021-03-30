أخبار عاجلة

أمير جازان يوجه بمتابعة الإجراءات الاحترازية والحدّ من التجمعات -
بالفيديو.. بشارة الراعي يطلق "صرخة غضب" ضد حزب الله بلبنان -
العراق : جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة -
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية -
أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية -
"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان -
دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية -
"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري -
"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021 -
بعد أرقام كورونا المعلنة اليوم .. الصحة تؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدرب الأخضر "رينارد " يؤكد: كنا الأفضل أمام فلسطين.. ولازال أمامنا عمل كبير

Print
مدرب الأخضر "رينارد " يؤكد: كنا الأفضل أمام فلسطين.. ولازال أمامنا عمل كبير مدرب الأخضر "رينارد " يؤكد: كنا الأفضل أمام فلسطين.. ولازال أمامنا عمل كبير

مدرب الأخضر

قال مدرب السعودي الأول كرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد ، إن الأخضر استحق الفوز الكبير بخماسية نظيفة على نظيره الفلسطيني، الثلاثاء، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مشدداً على أن اللاعبين فرضوا أسلوبهم على المنافس.


وزاد رينارد في تصريحات عقب المباراة: "ليس صحيحاً أن المباراة كانت سهلة، كنا الأفضل في جميع الخطوط لذلك سيطرنا على اللعب".


وأضاف: "المنافس وجد فرصة مع بداية المباراة، لكننا سيطرنا وسجلنا هدفين في الشوط الأول، وعدنا مرة أخرى بثلاثة أهداف في الشوط الثاني واستحقينا الفوز".


وقدم المدرب الفرنسي التهنئة للاعبين، مبدياً سعادته بالتعاون مع لاعبين جدد في المنتخب، يشاركون للمرة الأولى، كما هو الحال مع علي الأسمري.


وأشار رينارد في ختام حديثه إلى أن هناك عملاً كبيراً ينتظره خلال الفترة المقبلة للمحافظة على هذا المستوى الذي ظهر عليه اللاعبون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية