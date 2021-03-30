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عقوبات أوروبية مرتقبة على مسؤولين إيرانيين بسبب حقوق الإنسان.. غداً

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عقوبات أوروبية مرتقبة على مسؤولين إيرانيين بسبب حقوق الإنسان.. غداً عقوبات أوروبية مرتقبة على مسؤولين إيرانيين بسبب حقوق الإنسان.. غداً
تشمل تجميد أصول وحظر على سفرهم.. في أول إجراء من نوعه منذ 2013

شرطة مكافحة الشغب في إيران تتصدى لتظاهرة أمام جامعة في طهران في يناير 2020

قال ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز" إن الاتحاد بصدد الموافقة غداً الأربعاء على فرض عقوبات على بعض الأفراد الإيرانيين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في أول إجراء من نوعه منذ عام 2013.

وتفصيلاً، أوضح الدبلوماسيون أن من المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.

وفي المقابل، رفضت إيران مراراً اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين لوكالة "رويترز": "يجب أن يعلم المسؤولون الإيرانيون عن انتهاكات حقوق الإنسان أن لذلك عواقب".

بدوره أكد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي سيدرج أسماء إيرانية إضافية ويمدد العقوبات القائمة على إيران لمدة سنة إضافية.

وأضاف أن "قرار العقوبات ضد إيرانيين يتخذ الأربعاء في انتظار استكمال الإجراءات القانونية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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