هواوي تطلق جهاز HUAWEI MateBook D 16 بمقاس 16.1 بوصة قريباً في المملكة

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هي الأكبر في سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة MateBook D

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية عن أحدث إضافة لأجهزتها من عائلة HUAWEI MateBook. يتميز جهاز HUAWEI MateBook D 16 الجديد بشاشة عرض FullView نقية ونابضة بالحياة بمقاس 16.1 بوصة، وهي الأكبر على الإطلاق في سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة MateBook D، مع ميزات مدمجة لراحة العين ومعالجات AMD Ryzen ™ 4000 H-Series القوية ومجموعة من الميزات الذكية لتقديم أفضل تجربة مستخدم ممكنة للمستهلكين الشباب. تغمر الشاشة حواف فائقة النحافة لتجعلها رائعة، ما يسمح لجهاز HUAWEI MateBook D 16 بالبقاء خفيف الوزن وسهل الحمل، ويجعله مثالياً للمستخدمين المحترفين والمستهلكين الشباب.



يزخر الحاسوب المحمول الجديد HUAWEI MateBook D16 بالمزايا المتطورة المصممة لمساعدة المستهلكين في مهامهم اليومية. وهو يأتي مزوداً بشاشة FullView النابضة بالحياة قياس16.1 بوصة، وهي الأكبر على الإطلاق في فئة أجهزة الحواسيب المحمولة من سلسلة MateBook D. وبفضل المزايا المدمجة لضمان راحة العين والمعالِجات القوية من سلسلة AMDRyzen ™ 4000 H قياس7 نانومتر، ومحرك الأقراص المزود بذاكرة صلبة المكونات NVMe PCIe، وذاكرة DD4 ثنائية القناة، سيكون بوسع المستخدمين الاستمتاع بتجارب أكثر سلاسة، بالإضافة لذلك يأتي مزوداً بخاصية Huawei Share التي تتيح لأجهزة الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية العمل معاً بكل سلاسة ليتمتع المستهلكون بالثقة التامة بقدرتهم على إكمال أي مهمة.



جهاز HUAWEI MateBook D16 محمول ويعود السبب إلى حوافه فائقة النحافة، والتي لا تضفي عليه مظهراً جمالياً فحسب، بل تجعل هذا الحاسوب المحمول خفيف الوزن أيضاً. وتأتي شاشة HUAWEI MateBook D16 النابضة بالحياة بدقة 1080 بكسل وعرض فائق الدقة مدعوم بتقنية Full HD مع أقصى سطوع يبلغ 300nits. كما أنها مزودة بتقنية مقاومة التوهج لتقديم صور أكثر ثراءً بألوان واقعية ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 لتوفير تجربة غامرة شبيهة بالسينما. وبحصوله على شهادتي TÜV Rheinland Low Blue Light وFlickerFree سيكون بوسع المستخدمين الاستمتاع بتجارب مشاهدة مريحة حتى عند استخدامه لفترات طويلة. كل ذلك يجعله الخيار المثالي كجهاز حاسوب محمول لمحبي الألعاب وكذلك للمستخدمين الباحثين عن القوة والمستهلكين الشباب.



كما تقدم هواوي جهاز HUAWEI MateBook D 15 المدعوم بعدد من المميزات المذهلة المتوفرة في جهاز HUAWEI MateBook D16، ولكن بسعر أكثر جاذبية ضمن فئة الحواسيب المحمولة.

HUAWEI MateStation S

تقدم هواوي أيضاً للسوق المحلية أحدث أجهزتها من الحواسيب المكتبية، حيث يأتي جهاز HUAWEI MateStation S مزوداً بمعالجAMD Ryzen ™ 5 4600G الذي يتميز بقوته وهدوئه، وتصميم رشيق يدعم الشحن السريع 9 V/2. وقد خضع لاختبارات صارمة للموثوقية والتوازن لضمان أعلى معايير الأمان. ويتيح كل من زر التشغيل الذي يعمل ببصمة الإصبع وخاصية Huawei Share إمكانية التفاعل الذكي، بينما تجعل لوحة المفاتيح الرشيقة وخيار المقص الرفيع الكتابة أمراً سهلاً للغاية.



أما شاشة الحاسوب المكتبي أي HUAWEI Display 23.8 فتأتي عالية الدقة بمقاس 23.8 بوصة وتتميز بثلاثة إطارات نحيفة ونسبة 90٪ من الشاشة، مما يوفر جودة صورة عالية الوضوح لعرض كل شيء من المستندات إلى مقاطع الفيديو. كما حصلت HUAWEI Display أيضاً على شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light وشهادة Flicker Free؛ ما يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة مريحة حتى لفترات طويلة من الوقت.

ستتوفر أجهزة HUAWEI MateBook D16 وHUAWEI MateBook D 15 وHUAWEIMateStation S وHUAWEI Display 23.8 للطلب المسبق قريباً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ابتداءً من 4 أبريل 2021.

