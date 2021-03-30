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أمير عسير يكرّم منسوبي "صحة بيشة" لفوزهم بجائزة التميز في مستوى الخدمات

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أشاد بدورها في تقديم الخدمات للمرضى مؤكدًا ضرورة الحفاظ على جودة الأداء

أمير عسير يكرّم منسوبي

كرّم أمير منطقة عسير الأمير ‫تركي بن طلال آل سعود، منسوبي صحة ‫بيشة بعد حصولهم على جائزة إحسان للتميز في مستوى الخدمات على مستوى المملكة لعام 2020.

وأثنى أمير عسير على الدور الذي تقوم به صحة بيشة في تقديم الخدمات للمرضى، وشدد على ضرورة الحفاظ على جودة الأداء.

وحققت صحة بيشة المركز الأول بنسبة 87.95 على مستوى مناطق المملكة بمتوسط رضا المستفيدين عن الخدمة في أداء مراكز السكر في المناطق خلال النصف الثاني من 2020م.

وحصل مستشفى البشائر العام على المركز الأول على مستوى مناطق المملكة بمعدل 96,48 للمستشفيات التي تمتلك سعة سريرية أقل من 100 سرير.

وحصلت صحة بيشة على المركز 22 في الربع الأول من عام 2020م في مركز البلاغات ٩٣٧، والمركز الأول في الربع الثالث والرابع من عام 2020م ، كما تم تحقيق المركز الأول في الربع الأول من عام 2021م.

من جانب آخر قدم مدير صحة بيشة فالح بن ناصر الشهراني شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه المستمر ولوزير الصحة على توجيهه ومتابعته المستمرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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