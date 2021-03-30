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"التعليم" تفتح بطاقات الترقية على الوظائف الإدارية في 25 شعبان

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لمن يشغلون المرتبة 13 فما دون ويستمر حتى منتصف شوال

دعت وزارة التعليم جميع منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية، إلى تحديث بياناتهم الوظيفية في نظام (فارس)، ومنصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لمن يشغلون المرتبة الثالثة عشرة فما دون، مشيرة بأنه سيتم فتح بطاقة الترقية على نظام (فارس) اعتباراً من تاريخ 25 /8/ 1442هـ وحتى تاريخ 1442/10/15هـ.

كما دعت الوزارة إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة إلى حثّ ومُتابعة منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية لتحديث بياناتهم عبر منصة (بياناتي الوظيفية)، وإضافة المؤهلات والدورات التدريبية مكتملة البيانات، وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس.


وشددت "التعليم" على التأكد من وجود تقويم الأداء الوظيفي في النظام؛ ليتمكن الموظف والموظفة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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