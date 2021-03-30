"عبد العزيز بن سعد "يرعى ختام هاكثون البرمجة الرابع بجامعة حائل

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مشروع الـ "40 مليارًا" حصد المركز الأول

خالد السليمي- سبق- حائل: رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، ختام هاكثون البرمجة والأعمال الرابع، الذي نظمته جامعة حائل، بشراكة عيادات الأعمال.

وفى التفاصيل.. قد حصد" مشروع ٤٠ مليارًا" المركز الأول، والذي قدمته رائدة الأعمال ديما سعد سيف الرافع، وبرمجه بشرى عبد الخالق عليثة الحربي، ويوسف محمد عبد الحي سركر، وهو عبارة عن برنامج ذكاء اصطناعي يستهدف المطاعم والفنادق، بحيث يساعدهم على تقليل فائض الأطعمة، ومعرفة أنماط المستهلكين لرفع كفاءة الإنتاج والإنفاق.

فيما حقق المركز الثاني "مشروع جرعة رعب" والذي قدمته رائدة الأعمال أريج عبد الرحيم حامد الأحمدي، وبرمجه أماني عبدالله مفلح الشهراني، وحسين عيسى آل سويد، وهو عبارة عن منصة إلكترونية تجمع المدربين والمحترفين والهواة في مجال مكياج الرعب، بحيث يتم تقديم العديد من الخدمات التدريبية والإنتاج السينمائي والتلفزيوني المتعلقة بمكياج الرعب.

وأما المركز الثالث ، فقد حققه "مشروع: O-environ " لرائد الأعمال قاسم محمد الأحمد، وبرمجه عبد الله بن حسين بن سعد العواد، عهد عبد الله مسحل العتيبي، وهو عبارة عن موقع إلكتروني يتيح استثمار المخلفات الصلبة من بقايا البناء، أو المواد الخام غير المستخدمة، إما بشرائها أو جمعها واستثمارها حسب جودتها، ومدة صلاحيتها.

وقد شارك أكثر من 150 مشاركًا من مختلف مناطق المملكة، يمثلون 29 جامعة حكومية وأهلية، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 740 مشاركًا، وشهد 60 ساعة تدريبية في مساري البرمجة وتطوير الأعمال. إلى جانب الجولات التحكيمية التي شهدت تنافسًا بين أفضل 10 مشروعات.

يُذكر أن هاكاثون البرمجة والأعمال والذي نظمته جامعة حائل ممثلة بواحة الإبداع أقيم بشراكة عيادات الأعمال ومركز ذكاء التابع لهيئة منشآت، وهدف لمساعدة رواد الأعمال في تحويل أفكارهم الخلاقة إلى منتجات في الواقع، فضلاً عن بناء الكوادر الوطنية، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات من خلال التعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، إسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يُشار إلى أن عيادات الأعمال تستهدف الشركات الناشئة والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الحاليين والمحتملين من خلال تقديم الإرشاد والاستشارات عبر نخبة من الخبراء والمستشارين والمرشدين والمتخصصين بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة الهادفة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة في دعم ناتج الدخل المحلي.