أخبار عاجلة

بالفيديو.. بشارة الراعي يطلق "صرخة غضب" ضد حزب الله بلبنان -
العراق : جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة -
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية -
أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية -
"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان -
دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية -
"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري -
"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021 -
بعد أرقام كورونا المعلنة اليوم .. الصحة تؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية -
في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان ويبحثان إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

Print
ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان ويبحثان إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان ويبحثان إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
لمواجهة التحديات البيئية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان ويبحثان إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم بجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وتم خلال الاتصال بحث التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما تضمنه إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وقد أبدى جلالة السلطان ترحيبه بمبادرات سمو ولي العهد ومساندة سلطنة عمان لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية

شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية

أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية

أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية

"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان

"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان

دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية

دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية

شبكة عيون الإخبارية