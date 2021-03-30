هذه الأماكن الأكثر طلباً من سياح العالم بعد رفع قيود السفر في 2021

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المالديف وسيشل واليونان الأبرز

تقود منتجعات الجزر حول العالم مرحلة الانتعاش في مجال السفر الترفيهي وذلك وفقاً لبحث تم إجراؤه قبل انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 والذي سيُعْقد بين 16 إلى 19 مايو 2021 في مركز دبي التجاري العالمي، كما ستقام النسخة الافتراضية منه في الأسبوع التالي في الفترة الممتدة ما بين 24 إلى 26 مايو 2021.

ويعتمد العديد من اقتصادات الجزر على قطاع السياحة بشكل رئيسي ولا يتجلى هذا في أي مكان أكثر من جزر المالديف بالمحيط الهندي، والتي تشكل عائدات السياحة (28% من الناتج المحلي الإجمالي) وسيشيل (أكثر من 55% من الناتج المحلي الإجمالي)، وكلاهما من المتوقع ارتفاع طلب السفر إليهما خلال العطلات في عام 2021.

وأكدت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط دانييل كورتيس: "الجزر بها كل المميزات التي يضرب بها المثل للسياح والتي يبحث عنها الجميع حالياً، وعلى الرغم من أن الطلب قد يكون مكبوت للسفر إلى الجزر، إلا أن السياح سيظلون يريدون القيام برحلات جوية مباشرة إلى تلك الجزر؛ نظراً لسهولة الوصول إليها وقيود السفر المخففة وانخفاض حالات الإصابة فيها بفيروس كوفيد-19 ووجود معدلات تطعيم جيدة ووجود منتجعات مفتوحة وفي بعض الحالات منعزلة مع وجود بيئة طبيعية ذات شواطئ هادئة".

وأضافت قائلة: "بعد إجراء فحص قياسي لدرجة الحرارة عند الوصول إلى الفندق يمكن للزوار والسياح في جزر المالديف التجول بحرية، ولا يحتاجون إلا إلى ارتداء الكمامة فقط في الأماكن المغلقة مع فرض تطبيق نفس القيود المماثلة في سيشيل".

وتعد كل من سريلانكا وقبرص والجزر اليونانية من الجزر ذات الإمكانات الكبيرة لسوق الشرق الأوسط للخارج إلى كولومبو، ويحتاج الزوار إلى إجراء اختبار "بي سي آر" نتيجته سلبية قبل 96 ساعة من الوصول، ثم إجراء اختبارين آخرين في غضون الأيام السبعة التي تليها؛ إذ تهدف الحكومة السريلانكية إلى تطعيم سكان الدولة بأكملها التي يزيد عددهم على 21 مليون شخص بحلول نهاية العام الجاري 2021، ويبلغ هذا الرقم حاليًا حوالي 500 ألف شخص.

يُذكر أنه سيقام معرض سوق السفر العربي في عامه الثامن والعشرين، تحت شعار "بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة"، وذلك بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.