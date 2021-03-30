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قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، و ذلك يوم الاحد الموافق 28 مارس 2021، بحضور السيد اللواء / محمد أمين نصر - مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية و أمين صندوق تحيا مصر، السيد الأستاذ / محمد الأتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، السيد الأستاذ / تامر عبدالفتاح - الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، و السيد الأستاذ / عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، السيد الأستاذ / حسام عبد الوهاب - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر و لفيف من قيادات البنك و الصندوق.

هذا و يتيح البروتوكول قبول كافة التبرعات الخاصة بالصندوق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق تحيا مصر وغيرها من الخدمات، وذلك عن طريق قبول كافة البطاقات البنكية و أيضاً من خلال محفظة بنك مصر BM Wallet، والمحافظ الإلكترونية الأخرى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، و ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق تحيا مصرو هو الصندوق الذى تم انشاءه بقرار من السيد رئيس الجمهورية تفعيلاً للمبادرة التي سبق وأعلنها بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد تقديرًا للحظات الدقيقة التي يمر بها الوطن، وما يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة استدعت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن، كما أبرزت العزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب المصري العظيم بحتمية العبور بمصرنا الحبيبة إلى آفاق مستقبل واعد يليق بعراقة ماضيها وتضحيات أبنائها وإيماناً بأنه واجب علينا جميعاً استنهاض قدراتنا الذاتية كأحد أهم الأدوات لبناء الوطن في ضوء ما يواجه من تحديات على كافة المستويات ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

و يأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية الحديثة و دعماً لتوجهات الدولة المصرية و تماشياً مع خطة البنك المركزي في تطبيق الشمول المالي؛ والذي يوليه البنك اهتماماً كبيراً و يعمل على نشره و تحقيقه من خلال عدة محاور لتعزيز جهود الشمول المالي التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم و تحفيز استخدام و سائل الدفع الإلكترونية و ذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي و دعم و تحفيز استخدام الوسائل و القنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

و من الجدير بالذكر أن هذا التعاون يُمكّن كافة المتبرعين من دفع التبرعات لصالح صندوق تحيا مصر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق تحيا مصر و يعد هذا البروتوكول خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في هذا المجال، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك أول بنك يوفر خدمة السحب و الإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به، وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول و سحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، حيث كان بنك مصر قد أطلق لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، و يُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM Wallet".

هذا و يسعى بنك مصر دائماً لإطلاق حلول و خدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك بما يسهم في توفير الوقت و الجهد، و كذلك المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع، ويعد هذا التعاون أحد أوجه الجهود المبذولة من البنك للمساهمة في دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، و يحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات و البروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، و كون قيم و استراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.