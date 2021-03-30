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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمره الصحفي المنعقد بقناة السويس، فيما تعلق بمسألة سد النهضة " محدش هيقدر ياخد نقطة مياة من المصريين، واللي عايز يجر يجرب" مضيفاً أننا لا نحب لغة التهديد، وبدأنا المفاوضات منذ أول يوم وهو الطريق الذي نسير فيه.



يذكر أن الرئيس السيسي يعقد مؤتمراً صحفياً، بقناة السويس، بحضور الصحفيين المصريين ووكالات الأنباء العالمية.