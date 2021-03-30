"بايونتيك" تعلن زيادة إنتاج لقاح فايزر بـ25% إلى 2.5 مليار جرعة العام الجاري

★ ★ ★ ★ ★

قالت: جاءت مدفوعة بتحسن عمليات الإنتاج وبدء تصنيعه مؤخراً في منشأة ماربرغ

أعلنت شركة "بايونتيك" الألمانية أنها تتجه لتصنيع 2.5 مليار جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 هذا العام مع شريكتها الأمريكية فايزر، في زيادة نسبتها 25 في المائة عما كان متوقعاً في السابق، بحسب "الفرنسية".

وقالت "بايونتيك" في بيان إن "الزيادة مدفوعة بتحسن عمليات الإنتاج، وبدء الإنتاج مؤخراً في منشأة ماربرغ التابعة لبايونتيك في ألمانيا، والموافقة التنظيمية على عبوات بست جرعات، وتوسيع شبكتنا للتصنيع والإمداد".شركة بايونتيك الألمانية